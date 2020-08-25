罷免王浩宇募資達標。(取自罷免王浩宇募資網站)

桃園市議員王浩宇因公開言論屢次引發爭議，且經常開闢新「戰場」，有民眾看不慣行徑，因此發起罷免活動，目前第一階段通過，也已正式開始第二階段連署。然而，因罷免運動為民間發起，沒有資金背景可以依靠，所以必須以群眾募資的方式來維持相關作業，而原本募資目標450萬元，已經確定達標，共有3529人贊助。消息曝光後，更有網友將截圖貼到王浩宇臉書，並寫下「是情人節禮物！good」。

網友留言。(取自王浩宇臉書)

根據募資網站「嘖嘖」顯示，標題為「倒宇天光 全民響應-罷免王浩宇群眾集資計畫」的募資金額目標為目標450萬元，並寫下「罷免王浩宇，要去除的是那投機取巧、煽動對立、抹黑造謠的風氣。這可能也是台灣近代政治史上，唯一有機會能聚集各方支持的一場活動。」然而，截止今(25日)晚22時30分許，已有3529人贊助，金額為451萬4121元。

該網站也提到，目前罷免進度為第二階段連署正式啟動，8個定點連署站營運中。而罷免王浩宇粉專也寫下，「給浩宇最好的情人節禮物！」就在這充滿愛意的夜晚，倒宇天光群募悄悄地達標了。花了將近兩個月的時間，過程中的起伏和一路上的冷暖，我們都承受住了，在罷王這條路上，有著大家的支持，是一直能向前走的動力！

罷免王浩宇粉專透露，「子彈已經準備好了，就看我們如何先將二階這個灘頭堡拿下邁入三階投票。」另外，還有網友到王浩宇臉書貼文留言寫下，「是情人節禮物！good」，不少人見狀也紛紛留言表示，「這禮物很貴重」、「錢都募好募滿了，下架也是應該的」、「達標了,yes」。

(中時新聞網)