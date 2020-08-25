標普道瓊斯指數公司周二公布反映美國大都會區房價表現的標普／凱斯席勒6月全國房價指數年增4.3％，跟5月的年增幅度一樣；該指數月增0.6％。

6月的20大城市房價指數年增3.5％，低於市場預估年增3.6％，也低於5月的年增3.6％；該指數月增0.2％。至於10大城市房價指數年增2.8％，低於5月的年增3％；該指數月增0.1％。

標普道瓊斯指數公司全球指數投資策略師部主管拿扎拉（Craig J. Lazzara）說美國6月房價持穩，數據顯示19個大城市房價均呈現增長，其中5個城市房價更快速上漲。

像亞利桑那州的鳳凰城6月房價年增9％，增幅連續13個月為全美各大城市之冠，華盛頓州的西雅圖和佛羅里達州的坦帕房價，在6月分別年增6.5％和5.9％。

拿氏說過去幾個月來，東南和西部房價漲幅特別強，中西部漲幅比較弱，東北部則特別弱。

他認為需要更多數據去了解美國房市未來動向，到底會恢復原先房價加快上漲的走勢、或者漲勢繼續減緩、抑或維持穩定。

(工商 )