新冠疫情爆發以來，美國失業率遠超出歐洲。該情景也反映歐美在提振就業市場所採行的措施大相逕庭。簡單來說，歐洲選擇透過補貼企業來支撐就業，美國則傾向直接發錢救助失業勞工。

為因應疫情對就業市場造成的重創，歐洲政府推出短期工作計畫，藉由向企業提供數百億美元，讓被強制休假的員工仍有固定薪水可領。據投資管理公司品浩（Pimco）指出，今年5月德國、法國、義大利與西班牙等約四分之一員工，透過這項計畫領取60％到85％不等的薪資。

相較之下，美國多數救助則直接流向失業勞工。例如國會通過失業救濟每周加發600美元、以及延長福利補助時間。然而據勞工部資料統計，在美國6月失業率遽升期間，將近3300萬名勞工、約等於整體勞動力的兩成、都領取失業救濟。

品浩表示，若把歐洲短期工作計畫的人數列為潛在失業者，其實該地區5月失業率恐將激升至33％，遠超出美國的15％。

(工商 )