房價高漲，許多人外地工作，不但生活在狹小的空間，更難找到符合心目中居住品質，不過一個人住大房子真的有比較好嗎？一名網友在PTT上發文「自己單獨住實坪超過20坪的房子有多爽？」過來人卻曝1致命缺陷，在網路上引起熱議。

原PO表示，這裡有沒有人是自己1個人住，然後住的房子實坪是超過20坪的，甚至是自己一個人住透天的。住起來感覺真的很爽嗎？

貼文一出，過來人秒點出一個人住大空間的缺點就是「難打掃」，所謂「大厝歹拚掃」眾人紛紛表示，「關窗戶、打掃、搬東西都很累」、「一個人住透天打掃很累」、「有點孤單，而且不好打掃」、「一堆房間衛浴不會進去，因為用了要清」。

不少網友指出，雖然居住空間大，但實際用到的都不算多，除了打掃外，一個人反更容易感受到寂寞。「其實一個人需要的空間沒那麼大」、「一個人住40坪 覺得太大了」、「其實還好，也都是待書房上網居多」、「自己住30坪，如果沒事真的滿無聊的」。

另外，逢農曆七月，更有網友指出，房子越大，一個人住大房子反而更可怕。「一層有50坪，有五層，每次都怕家裡有鬼」、「真的！比較沒用到的樓層都怕有鬼」、「農曆七月特別涼爽」。

(中時新聞網)