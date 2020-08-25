彰化縣政府攜手台大公衛所進行萬人血清抗體檢測，除了引爆藍綠政治批鬥，也引發公衛學者與中央流行疫情指揮中心論辯，最後原定今(25日)舉辦的期中報告更是緊急喊卡。對此，資深媒體人董智森則是推測，「他們講說因為陽性的太少，太少對政府更好，趕快拿出來讓大家更安心，所以是不是因為太多？那這是我的懷疑」。

董智森在政論節目「少康戰情室」中說，現在為何不公布，顯然是台大公衛所問題，其實大家也非常清楚，包括過去的院長、副院長和那些教授其實都是非常深綠的，那他們那時候有心來跟彰化縣政府、國民黨執政的王惠美合作的話，其實是好事一樁，針對就是居家檢疫、醫護人員等人做精準的檢測，準備要做萬人血清，看有沒有感染過，結果今天很奇怪政風處不開、彰化也不公布，怎可能不公布，結果換教育部公布大陸所有舊生也可以進來，變成最大新聞。

董智森直言，這就是柯文哲說的鯊魚理論，有一個更震撼的把你壓下來，可是今天老百姓關心的是你這血清檢驗你敲鑼打鼓，雖然是期中報告，但很重要啊，如果今天連這格都不敢拿出來的話，老實講現在陳時中受傷，台大公衛系、彰化也受傷，還有很多單位，所以這次傷害非常大。

董智森進一步分析，不管外面如何看待的話，一定認為說其中一定有一些交換，然後有一個東西見不得人，如果有一個數據，拿出來給大家看，他們講說因為陽性的太少，太少對政府更好，趕快拿出來讓大家更安心，「所以是不是因為太多？那這是我的懷疑」。

(中時新聞網)