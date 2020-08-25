繼日前媒體曝光連江縣莒光鄉敬恒國中小國中部徵數學科代理教師，吸引破紀錄的80人報名，今（25）日金門高中也對外宣布徵求物理科代理老師1名，報名條件係大學以上相關科系畢業即可，薪資約5萬4000元，且校方提供宿舍、 餐廳有午晚餐，福利相當優厚。

金門高中徵物理科代理老師，前4次未能甄選到適合的人選，目前已是第5招，為吸引更多人參加甄選，校方除提供食宿。還特別強調本島到金門的交通非常便捷，隨時想回本島不是太大問題。

金門高中表示，報名方式採通訊報名，即日起以郵局快捷投遞，於8月28日中午12時寄達學校，是否參加初試，將於當天下午3時公布在學校網站，不另個別通知。

金中新校長就位 打造更強「金一中」

國立金門高中新、舊任校長8月12日中午交接，原任校長廖俊仁調任宜蘭縣羅東高工校長，接掌的新任校長許自佑期許師生攜手努力，讓金門高中未來不但是金門的「一中」，更是全台知名的高中。

新任校長許自佑原任新北市立林口高中秘書，具有豐富的學校行政經驗。林口高中校長高栢鈴專程跨海祝賀，還贈送一只繪畫燦爛奪目的「台灣藍鵲」賀盤，祝福金門高中在新校長的「有品守德、適性發展、熱情活力」3大方針領導下，辦學績效有更亮眼的表現。

許自佑走馬上任，也許下與全校師生攜手努力，往追求卓越、邁向顛峰的目標大步前進，讓走過烽火歲月的金門高中，未來不僅是金門的「一中」，而且還是全台知名的優質高中。

原任校長廖俊仁在金門高中4年，每天早上無論晴雨，都會在學校門口迎接師生，任內籌建典藏豐富的圖書館，以及設備新穎的天文教室，並推動實作教育的創客教室外，也為走過一甲子歲月，在炮火中成長茁壯的金門高中，打造一座深具歷史意義的校史館，為他揮別金中「母校」寫下完美句點。

副縣長黃怡凱與來自全島各地的國中、小學校校長和金門縣退休教師協會理事長蔡鳳雛、台北市金門同鄉會理事長楊紫玫等人濟濟一堂，校方還特別製作一則短片，回顧廖校長在金門4年的生活點滴，並以「歡迎再來金門，舉杯暢飲高粱酒」做為結語，在送舊迎新中有淡淡的離愁，也有金中人的豪邁氣氛。

(中時 )