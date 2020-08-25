雲端軟體服務公司Snowflake24日向美國證管會（SEC）遞交股票首次公開發行（IPO）申請文件，打算以代號「SNOW」在紐約證交所掛牌，成為繼度假租屋網站Airbnb後最受矚目的上市案。

Snowflake尚未公布IPO價格區間或發行股數，但該公司宣布將由高盛銀行與摩根士丹利負責承銷工作。在完成2月最新一輪募資後，Snowflake估值升至124億美元。

數據顯示，Snowflake今年上半年營收倍增至2.42億美元，遠高於去年同期的1.04億美元。該公司淨虧損從1.77億美元縮減至1.71億美元。Snowflak業績大幅成長，即便虧損仍為多數投資人接受。

總部位於加州矽谷的Snowflake近來迅速擴張，成為亞馬遜、微軟與谷歌雲端部門的勁敵。該公司創立於2012年，旗下客戶包括第一資本金融公司（Capital One）、Adobe、索尼與藥品經銷商McKesson等。

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