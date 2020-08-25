RED芮德與高爾宣、婁峻碩與唐仲彣合體組團「CHING G SQUAD」，一夕爆紅，被粉絲暱稱嘻哈小辣椒，也有網友酸言語，指她是團體唯一女生，歌聲很難聽突兀！讓芮德很受傷，後來透過創作找到自己也已釋懷，近來借貸百萬圓夢推出新專輯。
芮德即將單飛推出國語新曲〈慢慢來比較快〉，也將發行個人專輯，好友高爾宣、婁峻碩樂觀其成的催促助攻：「追夢別遲疑，趕快行動！」芮德笑說：「他們都是最佳損友，玩音樂燒錢飛快的，我只能努力的敗家投入！」
談到創作，芮德說：「我的創作起步晚，但只要有心一切都不嫌晚」，新歌花2週完成，錄製過程波折不斷，她也由原本公司的簽約歌手到後來自己決定單飛獨立製作，去年11月至今長達10個月，歷經許多的變化，像是孵蛋般，終於破繭而出。
新曲為樂壇睽違的女性R＆B情歌，以磁性的歌聲開場，震攝人心，困難度極高，演唱達50遍之多，任性的演唱，芮德第一句就飆高音，挑戰自我，堅持不降半音，對自己而言已達極限，真假音的轉換，差點想放棄，但慶幸自己很任性的堅持完成。〈慢慢來比較快〉將於8/26-8/28在飛碟電台首播。
(中時 )
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