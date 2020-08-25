資深藝人李興文的長子李堉睿，去年10月為拍YouTube影片，夜闖IKEA新莊店，等店家打烊後，在館內裸體隨意跑動，甚至跑到書桌旁作勢打手槍、洗澡、排泄，遭IKEA火大提告，25日二審判決出爐，李堉睿賠18萬換緩刑，爸爸李興文也吐露心聲。

據《三立新聞網》報導，針對李堉睿的闖禍行為，李興文表示小孩真的知道錯了，並透露兒子有努力彌補過錯，父子倆現在不時會約吃飯、喝咖啡，沒因此有心結，身為父親的他也感受得到兒子的悔意，「知錯能改，有改進就好，他自己也說真的不知道會把事情鬧成這樣」。」

而闖禍要罰的18萬，李興文透露讓孩子自己處理，「要借就自己去借，反正我不會管」，笑稱幸好兒子人緣好，目前事情已經落幕，感謝大家的關心。

新北地院簡易庭日前一審判刑3月，李男提起上訴後，和IKEA以18萬元達成和解，新北地院25日二審審結，依無故隱匿他人建築物罪判李男緩刑2年，期間付保護管束及4小時法治教育。

(中時新聞網)