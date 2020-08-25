2018年10月18日，住在桃園的男子梁崇銘，吸毒後與67歲母親爆發口角，竟拿刀狂砍母親37刀，最後還剁下頭顱，從12樓住處丟到1樓中庭，既殘忍又冷血的犯案手法引起社會譁然，案件上訴高院後由一審的無期改判無罪，審理此案的審判長陳筱珮，被起底過去曾讓華山分屍兇手逃死，現在又再次曝光備受爭議的性侵案審判，掀起熱議。

這起性侵案判決，當時讓司法界議論紛紛，來自台北市一名男子阿儒（化名），與女友小米因為金錢問題發生口角，接著阿儒試圖想與小米發生關係，但小米表明「你不要碰我」，拒絕發生性行為，卻仍被阿儒強行掀開上衣摸胸、及強脫內衣褲，被阿儒舔下體、用手指侵入，但小米死命抵抗，拳打腳踢大喊「不要」，最後阿儒才作罷。

之後小米提告並且到醫院驗傷，顯示大腿有多處瘀傷，一審法官依強制性交罪，判阿儒1年8個月徒刑；但上訴二審遇到審判長陳筱珮，阿儒並未出庭，合議庭根據一審辯詞，其中阿儒提到小米曾說，如果兩人吵架，「只要將她帶到床上發生性行為就好」，且2人之前也常發生類似狀況，女方一開始會先反抗，但之後都會和好，這次得知小米真的不願意，便沒有繼續動作。

因此合議庭認為，阿儒用一樣的模式求和，並無違反小米意願，當發現對方反應與過去不同，就停止性行為，改判無罪。當時檢方表示理由太離譜，再提上訴，最高檢察署也認為，就算是夫妻、情侶，或曾發生性關係，仍有隨時拒絕的權力；且阿儒曾坦承，案發時小米沒有同意發生關係，對於院方如何判定違反被害人意願標準，已於今年6月向最高法院刑事大法庭聲請統一見解。

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(中時新聞網)