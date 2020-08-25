餘志工與台東關山家扶學童討論著地球上最古老的節肢動物家族三葉蟲。（照片／台東家扶提供））

小靜5年前剛加入小學堂時才小學1年級，就是讓志工很費心力的孩子。她很有個性，常常要志工使出渾身解數，才能得到小靜的回應。近期小靜進入了青春期，總覺得自己在學校沒有認同感、在家裡無法獲得關注，把自己整個封閉起來。在陪讀過程中，志工察覺到小靜情緒思考偏向負面，經過不斷關懷詢問後，小靜終於願意把自己的受挫、負面情緒透露給志工，而志工也穩穩的接住她的情緒，耐心聆聽，適時給予反饋，提供孩子心靈上的一個避風港。

目前台東家扶服務的家庭、兒少計有1670戶、3011位兒童，等於在台東每10個孩子就有1位是家扶的孩子。其中單親家庭及隔代教養家庭類型超過服務總戶數的7成，由於家庭經濟收入較不穩定，主要照顧者常無足夠的時間及精力關心孩童課業及發展，以致於孩童生命中容易有挫折或失落的經驗。

台東家扶吳瑞華主任表示，自2015年啟動「永豐餘台東小學堂」服務計畫後，看到許多孩子有了不一樣的改變，有的孩子情緒變得很穩定、有的孩子更願意分享，更有些孩子在家裡要當個成熟的小大人照顧家人，但是經由志工的長期陪伴，孩子可以做回孩子，不再用笑容壓抑住自己的負面情緒。

永豐餘自2015年啟動「永豐餘台東小學堂」志工陪讀活動，今年將邁入第6年。每週三下午永豐餘的志工及台東家扶關山服務處的孩子們，從未忘記彼此的約定，透過遠距視訊設備，一起分享、一起閱讀。5年來，已有超過50位志工參與，與40多位孩子們共享了3200小時美好時光，有孩子挑戰讀完了近500本書。在孩子的成長階段中，志工們堅持當一個願意傾聽、時時分享的陪伴者，成為孩子們一股遠方無形的支持力量。

除了每週三下午的陪讀之外，永豐餘台東小學堂的大小朋友最期待的就是2天1夜的相見歡活動。今年的相見歡活動於日前舉行，志工與孩子一見到面，就給彼此來個超級大擁抱，像家人般互相關心。

2天的活動社工與孩子一起到臺灣博物館土銀展示館、101觀景台、小巨蛋冰上樂園、台北探索館參觀體驗，這些景點都是孩子第一次到訪，因此感到特別新奇興奮，孩子和志工很有默契的手牽手，一起在台北探險。在小巨蛋冰上樂園時，許多孩子與志工都沒有溜冰經驗，但是孩子一到溜冰場，稍微平衡一下，就可在溜冰場暢行無阻，甚至還回過頭帶著志工一起溜冰、分享訣竅、幫還在努力學習的志工打氣。經過2個小時，孩子與志工很有成就感的一起完成了溜冰的挑戰。

(中時 )