前總統馬英九近日動作頻頻，頻對「小明」議題以及近期的兩岸議題上開砲，外傳馬是為了強勢回歸國民黨而製造聲量，甚至還有傳聞指出他有意回鍋競選黨主席。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，如果馬英九真的回鍋黨主席，他要送國民黨四個字，「深慶得人」。

近日馬英九和蔡英文總統頻頻隔空交火，甚至連副總統賴清德也加入戰局，而馬英九則認為，他說了一些實話、真話，觸痛了民進黨政府內心深處真正的問題，現今兩岸情勢高度緊張，被國際危機組織列為「政治安全情勢重大惡化地區」，美國與大陸間衝突不斷，這些都是事實，不是他製造的。

馬英九最近的一些動作，有傳聞指出是為了強勢回歸國民黨而製造聲量，且可能還有意回鍋競選黨主席。對此，王世堅在政論節目《新聞面對面》中表示，他的看法是這樣，馬英九如果真的去擔任國民黨主席，那他要恭喜國民黨，並送給送國民黨四個字，「深慶得人」。

此外，曾任馬總統競選總部發言人的作家蔡詩萍也兩度喊話馬英九，希望他不要有回鍋的念頭，應該要讓國民黨的接班梯隊自己去摸索出一條道路，並指馬英九若回鍋，反而會阻礙國民黨接班梯隊的成長。

(中時新聞網)