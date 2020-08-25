阿爆（阿仍仍）8月25日生日，她除了在臉書粉絲專頁感性發文，上周日（23日）凌晨還出席由同志音樂節活動主辦單位Formosa Pride 主辦的「Formosa Pride 夏日暖身白趴 Warm-up音樂會」。阿爆在後台收到國際級專業舞者Austin及Upock送上「Formosa Pride」字樣、並放有8顆巧克力星星裝飾的藍色海洋鏡面蛋糕，提前慶生並預祝已成爲爲本屆金曲獎最大入圍贏家的她，在10月03日的金曲獎頒獎典禮上「成功摘星」成為名符其實的「Formosa Pride」。

阿爆雖然在23日凌晨的00:30才登台獻唱，但相當重視這場演出的她不僅特別訂製白色西裝秀服，還提前在前晚21:00就到場彩排，身旁連同舞者在內的工作團隊成員更多達20位，拿到造型精美蛋糕的阿爆不僅捨不得先品嚐，更感動地說：「看到團隊每個人各司其職這麼投入，讓我更有自信能帶來更精彩、更爆炸的演出！」

一連唱完3首風格完全不同的動感歌曲〈kalipang不能亂愛〉、〈minetjus嚇一跳〉和〈uduli跳一波〉點燃全場超過600位來賓的熱情，阿爆說：「Hi！你們好嗎？我非常高興因爲這是人生當中，我這一生第一次在午夜12:00以後唱歌！非常感謝你們給我這個機會！剛剛我所唱的所歌曲都是原住民族排灣族語的創作，聽不聽得懂沒關係，只要有讓你們想跳舞就行了！」

她還開玩笑說：「今天是個暖身趴，我今天來被檢驗的，如果大家喜歡的話我的表演，要趕快跟主辦單位表達，讓我有機會再跟大家在10月30日晚上開始的X Formosa-Pride 彩虹音樂節系列活動裡見面！」

此外，阿爆9月5日在台中Legacy、9月11日在台北Legacy，還有9月26日在高雄的LIVE WAREHOUSE，也將與同志人氣網紅布萊克薛薛、阿拉斯有聲有色、一起攜手演出「嘟．會女聲」，阿爆今年11月28日還擔任第11屆高雄同志大遊行的彩虹大使，準備與同志朋友們並肩向前，繼續朝向真正的平權邁步！

阿爆日前在Formosa Pride 夏日暖身白趴 Warm-up音樂會演出。（Formosa Pride提供）

阿爆日前在Formosa Pride 夏日暖身白趴 Warm-up音樂會演出。（Formosa Pride提供）

阿爆日前在Formosa Pride 夏日暖身白趴 Warm-up音樂會演出。（Formosa Pride提供）

(中時 )