公聽會上多位民眾關心轉乘是否能在站內，台北捷運局副局長陳耀維回應，原則上以站內轉乘，但若沒有辦法，也將有轉乘通道。（賴彥竹攝）

台北捷運環狀線東環段目前為綜合規畫作業階段，台北市捷運局為了聽取在地居民意見，今日晚上在文山區萬興區民活動中心舉辦公聽會，多位居民關心環狀線連接後，是否能在站內轉乘；捷運局回應，優先規畫站內轉乘，若受限工程，也將會設計200公尺內，步行約4分鐘的轉乘通道。

環狀線分為東、西、南、北4環段，以環型路線串連台北都會區捷運線，透過交換轉乘達到便捷運輸，以有效縮短搭乘時間，目前西環段今年初已開始通車，南、北環段為細部設計階段，預計明年可以發包施工，而東環段行政院今年2月已核定可行性研究，目前為綜合規畫作業階段。

東環段起站為文湖線劍南路站，路線規畫行經新店線松山站、板南線永春站、淡水信義線象山站、文湖線動物園站，總長約13.2公里，共設10座地下車站、1座地下機場，1日運量粗估43.1萬人次，尖峰時刻1小時約4.9萬人次，尖峰班距也預估2.5分鐘一班，總工程建造費約921.7億元。

公聽會現場，里民王先生提問，環狀線目前規畫轉乘是站內轉乘，還是須至站外轉乘？台北捷運局副局長陳耀維回應，原則上規畫轉乘時，盡量以站內為主，若受限工程，也會有轉乘通道，民眾不須出站後過馬路轉乘，通道也會設計200公尺內，約步行4分鐘可到達。

在地民眾張同學說，文湖線捷運有些路段彎道很多，乘車時常左右搖晃，坐起來非常不舒服，希望環狀線穿越隧道的路段能拉直。陳耀維表示，路線規畫當然愈直愈好，但仍需考量銜接各站點的路線，會盡量拉直路線，線型的設計也會依捷運標準設置。

捷運局27日、28日晚上7時，將於內湖區行善區民活動中心、信義區永吉國中禮堂，舉辦路線規畫公聽會。

(中時 )