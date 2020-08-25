1名居住在金門的水電工結識了1位僅有13歲少女作為女朋友。水電工與少女交往以來，至少共赴摩鐵開房激戰至少10回合以上，然而這名水電工仍是慾求不滿，竟將目標轉移到少女班上同學，甚至還將少女同學的肚子搞大，直到少女與同學1次的巧緣相約KTV歡唱，水電工一箭雙雕的貪吃情節才曝露而出，全案判處這名金門水電工，因犯下14歲以上未滿16歲的女子進行性交罪名，判處2年6個月的有期徒刑。

據了解，這名來自金門的水電工是在臉書上，與這位年僅13歲的少女認識，因2人交談甚歡且日久生情，早已共赴摩鐵開房激戰高達10回合以上，然而這名金門水電工仍是慾求不滿，將目標轉移到13少女班上的女同學身上，經由花言巧語將少女的同學騙出至自己的住處，大戰2回合後將少女同學的肚子搞大。由於水電工深怕少女與女同學相遇後，會互相將實情全盤告知彼此，因此三番兩次的阻擋她們2人見面，但終究紙包不住火，2人仍在1次KTV相約歡唱共同外出，豈料水電工得知後，馬上開車將兩人欲接回，並在車上對2拳打腳踢，2少女心有不甘報警處理，才將此名淫蕩水電工逮捕歸案。

法官傳喚到案時，法官認為水電工的淫蕩又暴力行為，已經造成2少女的精神受損，並且看到2名未成年少女皆都與水電工有過性關係，另1人還被搞大肚子，以14歲以上未滿16歲的女子進行性交罪名，將水電工判處2年6個月的有期徒刑。

(中時新聞網)