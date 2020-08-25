綜合港媒報導，美國駐港澳總領事館一名43歲外籍男職員，25日下午4點多，在步行離開中環花園道領事館往中環方向不久，無端遭香港一名35歲本地男子揮拳襲擊頭部，當場受傷，經送瑪麗醫院急救，已無大礙，凶嫌動手後逃逸，在晚間9點多落網，初步懷疑受到毒品影響行凶，目前正由警方偵辦中。

報導指出，受害人於案發時，才剛走出美國駐港澳總領事館，旋即遇襲，由於該館因中美關係緊張，不時有支持港府人士示威抗議，成為敏感地點，領事館保安報警後，警方到場依「襲擊導致他人身體遭受實際傷害」案件列管。

美國駐港澳總領事館發言人隨後向媒體證實，一名職員被不知名人士襲擊，職員受傷但無性命危險，基於隱私考慮不能提供遇襲職員更多資料。已與香港警方保持緊密聯繫。

直到晚間約9點，涉嫌攻擊總領事館職員的35歲男子在屯門被捕，由香港警署中區警區重案組第二隊拘留偵查，初步了解凶嫌疑似受到毒品影響才動手打人。

(中時 )