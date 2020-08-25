中國大陸在22日至26日，在黃海進行實彈射擊演習，然而美國派出1架U-2偵察機飛掠演習區域，對此大陸方面表示嚴重抗議。

大陸國防部的微博表示，美國U-2高空偵察機擅自闖入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區域活動，已嚴重干擾正常演訓，這是嚴重違反雙方的海空安全行為準則，及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，已向美方提出嚴正交涉...

針對共軍發言人抗議美軍U-2偵察機闖入演習區發言內容，中華戰略學會研究員張競博士分析表示：

第一，該U-2型偵察機係隸屬美國空軍第9偵察聯隊(9th Reconnaissance Wing)，第5偵察中隊(5th Reconnaissance Squadron 簡寫：5 RS)，目前駐韓國烏山空軍基地(Osan AFB)。從韓國出發前往黄海，確實有地利之便。

第二，共軍的回應速度相當快，在U-2通過後一天之內就提出抗議，顯然情資掌握與傳遞網很迅速，可能是共軍對遠距海域偵搜能力，以及通信截收、破密解讀作業能量都達到一定水準，甚至對韓國烏山基地的軍用機起降都有所掌握，此等情報收集能力千萬不宜小視。

第三，共軍如此迅速發表抗議聲明，必然是先前已預期會發生此類狀況，發言內容係有備而來。

第四，比較奇特的是，美軍為何不派出無人偵察機進行情蒐？反而使用載人偵察機前去，而且U-2在台海戰史上，曾有多次被共軍擊落的紀錄，這值得思考！究竟是無人偵察機作業有其限制？抑或是存心挑弄共軍，考驗北京方面的戰略定力，該不會是暗存希望共軍率先開火，就有利於政治操作？

別忘了就在前陣子，我們獲得購買MQ-9B海上衛士偵察機的資格，此型無人機具有極長的飛行航程，按理說絕對可以從韓國起飛前往軍演區域，那麼未被選派上陣服勤，我們該完整思考其背後原因，以及各型飛機的真實能耐。

(中時新聞網)