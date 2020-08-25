對於近日流出時代力量前立委黃國昌錄音檔事件，包括對於曾玟學之評論，以及是否參與總統大選一事，黃國昌晚間在臉書表示，所有責難，到他為止，他全部承擔，也不會對任何人做任何指控！

黃國昌今（25）日晚間在臉書寫道，很多朋友發訊息給他，說這次私下聊天遭偷錄而進一步惡意片斷剪輯事件，是源於時代力量內部人士所發動的政治攻擊，並附上對話截圖。而他向來的堅持，就是就事論事，有多少證據說多少話。並不會對任何人做任何指控。但此時此刻，他只有失望與難過。

他表示，無論外面如何風風雨雨，他向來的選擇，就是不希望將內部的歧見與情緒外部化。因為這些黨內的紛擾，對臺灣社會而言，毫無具生產性的意義。

他強調，時代力量存在唯一的價值與目的，就是實踐政治上對公共政策的價值，以及對支持者曾經許下的承諾。

基於相同的理由，針對私下在信任的夥伴間試圖化解紛爭、讓各種不同情緒得以宣洩的聊天，被私下錄音，而後遭外部惡意剪輯，以及玟學退黨的風波，他本不想多說什麼，讓所有責難與誤會到他為止。唯一的理由，就是不希望因為外力的挑撥而加深黨進一步的分裂。

黃國昌說，他真的很難過，希望所有的爭執，到他為止，他全部承擔。對於時代力量，雖然未能讓大家滿意，但他真的已毫無保留地盡心盡力。他最後再次強調，對台灣社會有意義的，不是這種政黨內鬥，而是對公共政策的深化與對選民託付的實踐。

(中時新聞網)