家家重新詮釋楊乃文的經典歌曲〈祝我幸福〉，MV還請來施名帥助陣，〈祝我幸福〉MV描述三段關係，包括失去摯友的情人、接受弟弟出櫃的姊姊、接受離婚並放下的夫妻，他們透過家家寫下充滿祝福的一封信，從而得到釋懷、勇氣、放下。施名帥和吳子霏在MV中飾演一對面對離婚的夫妻，2人在拍攝現場見到家家，直呼十分開心與榮幸能和家家合作，家家也非常感謝2人的演出，3人開心在現場合照留影。MV中，家家也在最後寫下「祝你幸福 祝我幸福 to Auli」，Auli正是家家的原住民名字，代表了家家寫信給那個藏在內心的真實自我，告訴自己「一定要幸福」！

家家這次詮釋〈祝我幸福〉，仍然由五月天瑪莎擔任製作人，家家原本擔心「這不是首開心愉悅的歌，我怕掉入歌曲情境裡要經歷傷心複雜一遍，我是怕傷心的人，我怕這首歌！」沒想到瑪莎接話：「我比你更早跌入這首歌裡，你不是一個人！」瑪莎為了鼓勵家家，表明自己早就隨著歌曲經歷過裡面的所有感受，不會讓家家獨自承受這些沈重，因此家家才卸下心防，抱著「共患難」的心情咀嚼消化沈澱，熬出了這首動人作品。

七夕情人節前夕，家家用〈祝我幸福〉告訴眾人2020的七夕情人節箴言「幸福不用別人給，自己，想要就去追、自己也可以很好」，展現出自信與堅強的一面，同時也鼓舞了很多怕極了愛情的人。

家家於七夕情人節重新詮釋〈祝我幸福〉。（相信音樂提供）

家家〈祝我幸福〉MV請來施名帥與吳子霏演出。（相信音樂提供）

家家於七夕情人節重新詮釋〈祝我幸福〉。（相信音樂提供）

(中時 )