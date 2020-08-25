今天（25日）是農曆七月七日，更是年度的「七夕」情人節！不少人都會在這天和另一半來一場浪漫約會，或是續攤到旅館來共度甜美夜晚。但這時可要注意，雖然情侶在七夕這天展現濃情蜜意再正常不過，但現在正逢鬼月，還是要小心一些約會禁忌。

據《三立新聞網》報導，民俗學專家江柏樂就表示，「不想讓阿飄陪過一夜，有4大禁忌要小心」：

●進房前敲門、側身禮讓「色鬼」

江柏樂老師解釋，鬼跟人一樣，生的時候是色鬼，死後就成了色鬼。逢鬼月，色鬼當然也會去飯店、汽車旅館享受。所以民眾在進房間前最好先敲敲門，ｄ開門後用側身禮讓，讓色鬼先出來。

●脫鞋一正一反擺放

敲完門後進門前，記得將脫下來的鞋子以「一正一反」擺放。有人說這是避免阿飄順著方向進來，不過江柏樂解釋，這作法其實是一種告知，代表只是暫住，並非長期居居、久留。

●進房第一件事 沖馬桶

一般而言，廁所是匯聚濕氣、水氣之地，正是阿飄聚集的地方。不過好兄弟不好和人爭地盤，沖馬桶就代表著「已經有人使用」，當阿飄看到以後，就願意離去了。

●弄亂床單 入門行李丟床頭

江柏樂指出，此舉和沖馬桶意思類似，「打亂房間床單，入門行李丟床頭」，可以製造有人住的現象。若房間裡有阿飄存在，可以告知祂們現在已經有人住了，基於祂們不喜歡和人爭地盤的習性，會選擇自己離開，不再繼續打擾住宿的人。

以上幾點鬼月入房前小撇步若真的都做了，仍不幸遇到阿飄，江柏樂表示，最好的做法是心中默念「不好意思打擾了，借住一晚就會離開」。若感覺到被好兄弟纏上了，可以就近購買「刈金」，邊燒邊告知阿飄，不要再纏著自己了。

江柏樂也提醒，盡量不要選擇有「芭蕉樹、游泳池、水池」類型的飯店、旅館；另外有發生過「兇案」的飯店，最好直接避免。

(中時新聞網)