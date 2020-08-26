嘉義縣共好生活協會和塔索肌力與體能訓練中心合作舉辦「公主報」比賽。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣共好生活協會和塔索肌力與體能訓練中心合作舉辦「公主報」比賽。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

公主抱深蹲必需方式將伴侶抱起，做箱式深蹲最多下者獲勝。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣共好生活協會和塔索肌力與體能訓練中心合作舉辦「公主報」比賽。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣共好生活協會和塔索肌力與體能訓練中心合作辦公主抱比賽。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

七夕情人節，嘉義縣舉辦一場別出心裁的「幸福共好浪漫抵嘉」公主抱大賽，76對情侶不但要比誰最持久，還要抱著伴侶深蹲，最後兩位猛男抱著伴侶撐了近40分鐘後，共同拿下冠軍，獲得現場熱烈掌聲！

嘉義縣共好生活協會和塔索肌力與體能訓練中心合作，以創新思維搭配時下流行的健身活動，選在七夕搭配「戀人公園」場地舉辦「公主報」比賽，活動有趣又充滿考驗。

七夕情人節公主抱大賽共吸引76對情侶報名參加，比賽分為3項，其中「公主抱大賽」參賽者需以公主抱方式將另一伴抱起，站立維持最久者獲勝，第一名獎金3399元，現場由兩隊情侶撐了近40分鐘後，共同拿下冠軍。

「公主抱行走」則是以公主抱方式將伴侶抱起，行走99公尺不落地獲勝，完成者獲得塔索肌力與體能訓練中心票券2張，共計10名。至於「公主抱深蹲」則是以公主抱方式將伴侶抱起，做箱式深蹲最多下者獲勝，第一名獎金5420元。

嘉義縣長翁章梁親自到場觀賽，看著奮力抱起伴侶的參賽者們，一口氣做了近百下的深蹲，直拍手叫好，更佩服所有參賽者「為愛打拚」。

嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇指出，此次公主抱大賽結合時下年輕人最流行的健身風潮，突破傳統以創新思維搭配七夕應景的農曆節日，首創嘉義縣舉辦「公主抱」情人節趣味競賽活動，既增進情侶及夫妻間感情融洽，也提升縣民運動健康風氣。

(中時 )