台北市立啟智學校於1989年建校，以招收智能障礙學生為主，歷經時代變遷、特殊教育法修正以及各界反應，校方舉辦3次說明會、校務會議討論，票選更名為「台北市立台北特殊教育學校」，新校碑於今日正式揭牌，為校史展開新的一頁。

校方表示，將「啟智學校」更名為「特殊教育學校」，主要因為修正特殊教育法施行細則後，不能再以智能障礙單一障別學生為招生對象，且為了尊重每位學生多元、不同的學習特質、教育需求，便決議以更名彰顯特殊教育朝向包容、同理、融合，期許能讓社會大眾以同理心了解、接納特殊教育學生。

更名揭牌儀式，立委林奕華、市議員汪志冰、張斯綱等人出席參加，教育局專門委員楊淑妃、校長蔡娟姿、前後任家長會會長、教師會理事長、學生代表一同揭牌，並送上「蘋安果」，儀式簡樸但現場氣氛備感溫馨，也為31年校史展開新的一頁，台北特殊教育學校將以新校名迎接新學年度，以嶄新、寬闊的心迎接每一位學生。

(中時 )