美國總統川普近期不斷拋出陸美經濟脫鉤論，一再拿陸企開刀，相對的，我方政府接連對大陸華為、愛奇藝、阿里巴巴等相關公司出招。對此，國民黨台北市議員徐弘庭分析，台灣對陸資開鍘，如果國安會有參與到其中的話，那政府根本就是把台灣帶到美中衝突的最中心。

徐弘庭在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，中美貿易戰是川普為了選舉去發起的戰爭，但是遇到新冠肺炎，導致他所獲得的戰果都看不到了，現在則是從貿易戰發到熱戰的狀態，所以出現軍事緊張。

徐弘庭分析，川普並沒有要真的跟大陸撕破臉，川普的反中是在戰略層次跟選舉策略上的反中，而非意識形態上，接著他以香港為例，指中美貿易戰進行的過程中，常常是雷聲大雨點小。

對於近日經濟部對愛奇藝和淘寶等陸資平台開鍘，徐弘庭指出，部長王美花的老公顧立雄是國安會秘書長，那如果這些事情是經由和國安會的討論而做，他個人會非常擔憂 。

徐弘庭分析，冷戰就是不想找戰場，要避免熱戰，過去美蘇冷戰的時候，雙方也出現過很多幼稚的行為，那現在美中雙方不想在軍事上衝突，就會做這樣在意識形態和經濟上的對抗。那台灣去禁愛奇藝、淘寶，是不是也給對方直接反應的空間？台灣介入美中貿易戰的戰場，但因為台灣對陸是順差，所以反而還給大陸出招的理由。

徐弘庭認為，台灣原本不一定在這個棋局裡面，但卻把我們的經濟當成籌碼跟人家賭，「何苦呢？」那如果說要跟陸資切乾淨，那幹嘛不先把中國銀行關了？那才叫陸資，為何不處理這個，而要去處理愛奇藝？

最後，徐弘庭說，他寧願相信這整件事情是經濟部官本位主義，加上很激進的立委跟經濟部吵，但這是如果這是經過國安會的思考去做的決定，那政府就是把我們帶到衝突的最中心裡面去。

(中時新聞網)