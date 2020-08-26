1名居住在台東的爸爸，見自家就讀國小女兒，帶了1位女同學前來家中坐客，隨後見女兒邀請同學到房間裡玩，不料這名爸爸趁著這名女同學與女兒躺在床上把玩手機時，將自己從上而下趴在女同學的背後，還主動的上下摩擦，甚至將女同學的衣服掀起，大肆對女同學進行猥褻襲胸，一旁觀看的女兒暴怒，立即將事情過程告知母親來舉發爸爸，全案以妨害性自主罪名，判處這名爸爸3年1個月的有期徒刑。

台東1名正就讀國小的女兒，某日邀約同學至自己家裡玩耍，隨後熱情帶著同學進自己房內共同玩手機，不料此名女兒的爸爸，竟然趁著2人趴在床上玩手機時，自己直接整個人趴在同學的背後，還上下摩擦甚至將同學的上衣掀起，直接對她進行襲胸，不論同學如何奮力抵抗仍視而不見，事後才告知2人自己只是開玩笑，一旁的女兒看不下去，立即告訴自己的母親，並在母親的協同下，一起舉發自己的親生爸爸。

法院審理時，法官從女兒的描述以及能夠畫出當天案犯當下的圖畫，判定這位女兒的爸爸已經犯下妨害性自主罪名，將被判處3年1個月的有期徒刑。

(中時新聞網)