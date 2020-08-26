人工智慧一詞在一九五五年被創造出來時，人類持續尋求增強大腦的方法已有數千年了。從中世紀機器人到人造神經網路，本書重點介紹了從西元前一千三百年到二○一八年間，人工智慧發展史上新奇和重要的實際觀念。不論是早期的自動機械，還是人工智慧程式失控對人類造成的威脅，針對人工智慧這個現今最熱門、最引人注目的科學議題，本書不僅討論科學和技術，也關注道德議題，圖文並茂地闡述了我們如何打造這種壯大自己、甚而超越人類的智慧形式。

【精彩書摘】

們在一○九頁〈智慧大爆發〉已經提過，有些科學家擔憂，一旦人工智慧變得夠聰明，這些智慧體可能會不斷地自我提升，進而對人類構成威脅。人工智慧成長失控的現象有時被稱為科技奇點（technological singularity）。當然，若存在這樣的人工智慧對人類來說可能極有價值，但其潛在風險也使研究人員開始思考如何構建人工智慧隔離箱（AI box），可在必要時限制或隔離此類智慧體。例如，此類智慧體會有硬體設備負責執行軟體程式，若使這些硬體無法連接到包括網際網路在內的任何通訊管道，也許就可充當虛擬監獄。或是將該軟體放在虛擬機器內的另一虛擬機器軟體上執行，以增加重重隔離。當然，完全的隔離一點意義也沒有，將妨礙我們從超級智能中學習新知，也會妨礙我們的觀測。

但是，如果超級人工智慧夠先進， 它會不會還是能透過不尋常的方式與外界或與負責守衛的各種人員聯繫（例如利用處理器冷卻風扇的速度變化產生摩斯密碼傳達訊息，或者使自己身價非凡，以至於可能有人想盜出隔離箱）？ 也許這樣的智慧體極擅長動搖人心，懂得賄賂把守人員，誘使他們允許它與其他設備進行更多通訊或回覆。「賄賂」今日看來荒謬，但我們難以預料人工智慧將拿出什麼好東西，治療疾病、奇妙的發明、令人著迷的旋律，以及為人帶來旖旎浪漫、冒險刺激或溫馨幸福的多媒體視覺影像，統統都有可能。

作家弗諾．文奇（Vernor Vinge， 1944-）在一九九三年表示，想對超智能「進行限制，在本質上是不切實際的。針對身體受限的情況：想像自己被鎖在家中，只能靠有限的資訊管道接觸外界和管控你的主人。如果這些主人的思考速度比您慢一百萬倍，那麼毫無疑問，在幾年內（以你的時間速度為準），你就會想出『有用的點子』，可能剛好就能幫助你逃脫」。

(本文摘自《AI之書：圖解人工智慧發展史》/時報出版)

【作者簡介】

柯利弗德‧皮寇弗 （Clifford A. Pickover）

他是一位多產作家，累計發行已超過五十本書，著作被翻譯成數十種語言，涉獵主題從科學、數學一路涵蓋到宗教、藝術及歷史。

皮寇弗在耶魯大學取得博士學位，在美國擁有六百多項專利，他的推特發文有三萬八千人訂閱追蹤。他的專利被許多不同的公司收購，包括IBM、eBay、Google、推特（Twitter）、雅虎（Yahoo!）、PayPal、領英（LinkedIn）等等。個人網站（Pickover.com）的造訪人次數以百萬計。

《紐約時報》這樣描述他的著作、創造力與好奇心：「皮寇弗縝密思維所構成的王國，已超越一般人所認知的現實世界。」《連線》雜誌則說：「富勒（Bucky Fuller）曾經是充滿想像力的代名詞，如今，克拉克（Arthur C. Clarke）已取而代之，不過，皮寇弗的表現則顯然更勝前人。」《基督教科學箴言報》（Christian Science Monitor）如此盛讚：「皮寇弗啟發新一代的達文西，刺激他們製造出未知的飛行機器，創造出全新的蒙娜麗莎。」

【譯者簡介】

林柏宏

臺灣師範大學英語系、東華大學創作與英語文學研究所畢業。讀字譯人，嗜寫書蟲，譯有《一顆屁的科學》、《月球之書》。

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《AI之書：圖解人工智慧發展史》/時報出版

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