女生在愛情裡，最怕遇到什麼？那肯定是欺騙人感情的渣男啊！全心的付出，結局卻換來渣男的「謝謝你的成全」。不過，有這麼些女生，簡直就是渣男的剋星，把他們馴服的像隻乖貓！

▍1.摩羯女

摩羯女非常懂得人情世故，早就看透了渣男的路數。他們那點小技巧，根本就沒有辦法誘惑到摩羯女。摩羯女可不管渣男那一套，她們對待渣男非常乾脆，討厭就封鎖，送給摩羯女的禮物，不喜歡就直接丟掉。即使不開心，睡一覺也就好了。跟腹黑的摩羯女玩心機，小心把自己玩死，而且摩羯女可以在不動聲色的情況下，將渣男大整一頓，狠狠的教訓一番，讓渣男改過自新。

▍2.射手女

花心的渣男遇到更花心的射手女，那簡直就是自尋死路。以為自己是渣男，結果遇到一個更渣的，輕易就讓他們嘗試被渣的味道。要是渣男敢做什麼過分的事情，那射手會立馬叫上兄弟把渣男好好教訓一頓。

▍3.水瓶女

難以捉摸的水瓶女，不是渣男可以褻瀆的。哪怕是渣男再有才華，也會在水瓶女的神秘下反過來暈船。要知道，水瓶女從來都不按牌理出牌，把那套爛俗的手段放她們身上，根本就沒有什麼用。如果渣男想要跟水瓶女玩曖昧，那他們的悲慘日子就來了

▍4.處女女

處女座的女生都是特立獨行的，從不依賴別人，自然也不會介意別人的對自己的看法，基本上可以說是渣男絕緣體了。處女座清楚知道，沒有麵包就不要奢望愛情。她們會把心思花在工作上，對於渣男的的甜蜜話語，內心起不了多大波瀾，最多是笑笑不說話，渣男的那些撩妹手段對她們來說很難起到作用。如果在處女座面前耍什麼把戲，她會冷眼看並不拆穿。但是若把處女座逼急了，馬上把你攻擊得體無完膚，邏輯之慎密，想像之豐富，讓人無力反擊，處女座女生強大的能力，完美輾壓渣男！

▍5.白羊女

愛恨分明的白羊座女，渣男居然敢背叛？他會讓渣男知道「犯錯是要付出代價的」。至於如何復仇，肯定不會明著來，只是白羊座女會讓渣男更快地自食惡果而已。白羊座女生可以說是渣男最害怕的星座女了，從白羊座女平時待人處事的態度我們就不難看出，白羊座女是非常不好惹的，在白羊座女的字典裡沒有甩，只有喪偶，白羊最擅長見招拆招、反將一軍，把渣男耍的團團轉。

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(中時新聞網)