在共和黨提名總統川普競選連任的前一日，川普競選團隊公布第二任期的施政要點，其中除了繼續「美國第一」原則下維持外交與軍事領先，最引人注目的仍是其對陸政策，如要求大陸需完全為新冠疫情負責，以及經濟擺脫對陸依賴，繼續維持對北京的強硬姿態。

據《美國之音》報導，川普競選團隊23日所公佈的十大領域施政重點中，包括在未來10個月當中創造1000萬個工作機會，在2021年帶領國家脫離新冠病毒疫情、並恢復正常，以及維持和擴大美國無以倫比的軍事力量。

在當前華府對北京態度因科技戰、外交戰、香港問題以及南海等問題而態度趨轉強硬，而川普第二任期的施政大綱中仍繼續維持強硬姿態，並在經濟上擺脫對陸依賴，如施政綱領將「終止對中國的依賴」排在第3位，力求從陸撤回100萬個製造業工作機會，並對相關美國企業提供稅收減免，不允許獲得聯邦政府合約的美企許將工作機會外包給陸企，以及要北京為讓新冠病毒向世界擴散負完全責任。

共和黨24日正式提名川普時，他也炮火全開抨擊民主黨，稱他們不僅企圖「竊奪」選舉結果，還想利用疫情替其助選，而自己唯一可能選輸的理由，就是民主黨們作弊。出身於實境秀的川普，預計連續4天的全代會晚會焦點都擺在他本人，並打算每晚都出席；他幾名家人也預計在黃金時段發表演說，包括已登場的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）。川普將於27日在白宮對共和黨發表提名演說。

(中時新聞網)