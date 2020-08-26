【回憶殺】張淑娟曾是華航空服員，在妹妹的鼓勵下參加1988年的中華民國小姐選拔，憑著姣好臉蛋和出眾氣質奪冠，但突出的外型卻沒有為感情路加分，她曾在婚姻中摔跤，後來仰賴藝術創作走出自己的一片天。

張淑娟參加中姐選美時，才剛考上華航空服員一年，每次等錄影時，她都在看書，感覺跟其他參選佳麗相比，有些格格不入，不過她覺得自己漂亮與否不重要，也不好奇什麼傳說中的「金馬桶」，沒想到卻得到評審青睞，得到冠軍寶座。個性低調的她，並沒有加入演藝圈，她選擇回去當空服員繼續飛行人生。

張淑娟當年選美的照片。（圖／中時資料照）

這一飛，就飛到了前夫林靖哲的身邊。張淑娟表示她從來沒有想要嫁入豪門，認識林靖哲時，看到他待的醫院宿舍很簡陋，塑膠衣櫥拉鍊壞了仍照用，心想這是個年輕有為、不浮華的專業醫師，但後來前夫棄醫從商，再加上夫家的親戚非富即貴，好像一下子也變成豪門，讓她很不習慣，兩人長久以來缺乏溝通，越走越遠，最後走上離婚一途，結束7年的感情。她沒要求贍養費，獨自扛下千萬房貸。

張淑娟離婚後，醉心於畫畫創作，將所有情感都投注在畫布中，也從中找回平靜。現年57歲的她，即便沒有太多打扮，依舊擁有當年突出的氣質，除此之外，歷經許多大風大浪，還淬煉出成熟智慧美。

張淑娟5年前的近照曝光。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)