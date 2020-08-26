在川粉母親凱莉安．康威（Kellyanne Conway）閃辭白宮顧問一職後，康威女兒克勞蒂亞（Claudia Conway）並未停止公開批評她的父母，她隨後繼續拍短片，稱父母做決定前並未和孩子們討論，她對此感到失望。

在母親凱莉安．康威宣布請辭川普顧問一職後，康威15歲女兒克勞蒂亞拍短片回應。

在母親凱莉安．康威宣布請辭川普顧問一職後，康威15歲女兒克勞蒂亞拍短片回應。

15歲的克勞蒂亞日前在推特上控訴母親自2016年替川普工作以來，就「摧毀了她一生」，痛批母親太「自私」，一切只為了名和利，數小時後，凱莉安．康威就拋出震撼彈，宣布將在9月離開白宮顧問一職。康威離職，對川普陣營尤其是一大衝擊，她長期以來是川普最堅實、最強悍的盟友，2016年帶領川普打贏選戰，成功入主白宮。

不只凱莉安．康威，她的夫婿喬治．康威（George Conway）也宣布將退出一手創立的反川普聯盟「林肯計畫」（The Lincoln Project），兩人不約而同表示，將專注於家中的4個孩子，讓家庭少些戲劇性。

克勞蒂亞的出擊似乎有了回報，不過她並未就此滿足，在父母連袂宣布離任後，原本決定暫離社群媒體的她竟又主動回歸，一連在短影音平台TikTok發布數則短片回應父母的決定。第一則影片中，她放上母親在推特上發布的辭職宣言，向粉絲道歉本來已經決定暫離，但又必須回來回應。

第二則影片中她放上父親的離任聲明，並且一連說了三遍「看看我做了什麼」，她在貼文中寫道，「我所擁有的力量－他們以為這樣就能阻止我解放？」回應先前在推特中，她宣告要正式爭取從家庭中「解放」（emancipation）的合法程序。

《紐約郵報》（New York Post）指出，克勞蒂亞也向粉絲抱怨父母親並未事先和孩子們討論就做決定，「他們甚至沒有和我們其中的任何一個人討論過…就發布推文，以為這樣就能改變任何事情，讓我不要解放自己。」

克勞蒂亞在最後一則影片感謝所有粉絲的支持，向粉絲表示要休息一段時間來消化最近發生的事，讓自己的心理狀態穩定下來，等於再度宣布暫離社群媒體。

(中時新聞網)