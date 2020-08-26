摩根士丹利在最新的報告中稱，蘋果公司股價的歷史性飆升應該會持續下去，直到市場對該公司所有業務都進行公允估值。本周蘋果公司在四個交易日中上漲了8.5%，成為首家市值達到2兆美元的美國公司。摩根士丹利稱，就自由現金流相對於同行而言，蘋果公司仍被低估了。

摩根士丹利維持蘋果公司的增持評級，並將其目標股價從431美元上調至520美元，為華爾街投行中最高目標價。摩根士丹利表示，蘋果股價還有更大的上升空間。

分析師Katy Huberty稱，蘋果公司「相對於技術平台和強大的消費者品牌而言都是折價交易」。儘管iPhone收入下降，但蘋果公司在過去四個季度中仍實現了營收、利潤和自由現金流的增長，這凸顯了「蘋果廣泛的產品和服務生態系統」。

今年以來，蘋果股價已經大漲60%以上，蘋果花了42年才達到市值1兆美元，但如今卻只花了2年的時間就衝上2兆美元大關。今年7月，蘋果公司市值更是超越沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco），成為全球市值最高的上市公司。

蘋果在7月底宣布，將在8月31日道瓊指數開盤前，將股票1股拆分成4股，若以周一收盤價來計算，每股將降至125美元左右，這將吸引散戶更好進場買進蘋果股票，蘋果的市值怕還有再上漲的空間。

(中時新聞網)