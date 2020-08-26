兩三天前筆者遇到一個很資深的投顧老師，聊了一下最近的台股。對方說：最近不好做吧？我回：不會啊，最近資金都流到傳產、資產、金融，還不錯啊！對方回：這個盤我看得很清楚，只是最近不好做。筆者一笑置之，草草結束了對談。

但筆者發現，連一個有30幾年資歷的分析師也如此偏執，就筆者片面了解，該分析師喜歡操作低價股，基本上不操作50元以上的股票，但卻犯了很多錯誤，資深、專業在他身上我無從發現，唯有演技。也發現其實有很多重要的投資觀念，在金融業已超過三十年的前輩也會發生，令人惋惜。

筆者認為在金融市場就是賺錢與賠錢，只有市場是對的，自己只是跟隨者，要對自己、對盤勢、股票公正客觀。當盤勢、個股跟你的走勢預想不同，就要修正看法，並且在跌破(或漲過)某些關鍵價格，就該認錯出場，調整部位、觀點，而不是糾結在證明自己是對的，畢竟來這市場是為了賺錢，而不是驗證自己是對的，也如同許多投資前輩所說：重在修正，不在預測。

此外，台股這次重新上攻12682點，其實體質上跟30年前已經有很大的不同。

近期蘋果頻頻切割在大陸的供應鏈，17日立訊收購緯創昆山廠以138億元買下，19日可成也賣出泰州廠給藍思科技以420億元的代價。

在蘋果主導下，在大陸的手機組裝業務、機殼全面的大陸化，供應鏈的美中分化的度越來越快，且大陸全面扶植自己的供應鏈，並執行去美化，如果自己做不出來、買不到，才會跟台灣、日本、韓國合作。以機殼廠為主要業務的可成，股價空頭走勢一路破低，未能站上農曆年前高點，但是大盤早已過高，反觀緯創在昆山的手機組裝廠只是其業務的一部分，在NB、轉投資緯穎也獲得很大的回報，股價也一路創高。

國內很多散戶喜歡買低基期的中低價股，往往著眼點價格低，認為風險低，殊不知很多時候股價也是反映公司獲利能力的一部分，股價低也意味著獲利能力低，或未來展望不佳。

如同今年的鴻海，雖然全球布局，然而大陸業務與廠房佔公司最大的產能，因此今年鴻海調整產能與體質就非常的辛苦，導致今年鴻海股價也未能站上農曆年前高點，相較之下，台積電輕舟已過萬重山，投資鴻海與台積電的思維截然不同，台積電雖然價格高，但更多是價值的想法，台積電的先進製程世界第一，領先英特爾1個世代，領先三星1.5個世代，也是美中兩強必爭的關鍵技術，資本市場對其青睞有加，反映在股價就有不同表現，思維不同，結果也有所不同。一個台股，兩個世界。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時新聞網)