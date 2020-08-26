因BL網劇《圈套》嶄露頭角、有著「國民甜點」的陳廷軒，周日舉辦入伍前唯一見面會「Boy to Man」歡送會，好友沈建宏、張瀚元、石承鎬、《圈套》主角吳承洋、製片都有到來到現場為陳廷軒加油打氣，在《圈套》中和陳廷軒組CP的卞慶華，先前因不雅影片外流，這回低調出席見面會歡送好友入伍。

陳廷軒在2小時見面會中，不僅獻唱3首歌，更現場與粉絲玩「又捏又爆」猜謎氣球遊戲，此外合照、擊掌來者不拒，他也精心安排驚喜橋段，讓粉絲都心滿意足、喊到聲嘶力竭的開心離場，陳廷軒賣力演出台上台下跑翻天，讓粉絲笑說：「廷軒果然是練體操出身，體力太好了！這場歡送會證明他去當兵絕對沒有問題，不過卻把我們都操壞了！」

父母驚喜現身，讓陳廷軒忍不住流下男兒淚，爸媽上台獻花時他也獻吻。他演唱李榮浩〈年少有為〉獻給爸媽，並表示「當初要當藝人，爸媽很反對，希望我完成學業再追夢，我一度想叛逆放棄學業，還好有媽媽鼓勵跟開導，我順利完成他們期望，謝謝父母支持我，才不會徒留遺憾」。另外演唱〈我們青春〉及〈鬧翻天〉則是獻給粉絲。

即將在10月底入伍的陳廷軒，被稱為「陳大膽」的他，特別愛聽軍中鬼故事，笑說「自己其實又愛又怕，但就是會忍不住想蒐集」，而時逢七夕情人節，問陳廷軒有無比較特別過情人節的經驗？他笑說：「從來沒過過情人節，因為每次情人節正好都是單身」。

陳廷軒入伍前見面會，好友沈建宏、張瀚元、石承鎬等前來。（益極娛樂提供）

陳廷軒父母驚喜現身送花。（益極娛樂提供）

陳廷軒舉辦入伍前唯一見面會。（益極娛樂提供）

陳廷軒見面會獻唱三首歌曲。（益極娛樂提供）

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