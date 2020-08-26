IKEA攜手世界展望會 為弱勢兒童架檯燈 03:432020/08/26 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IKEA為鼓勵消費者樂捐，但凡單次捐款達5000元，即可獲得Forsa工作燈與RYET LED燈泡兌換券1張。（翻攝自IKEA官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IKEA與世界展望會合作，透過更換家中設備與環境教育，盼幫助弱勢學童教育及翻轉能源貧窮，即日起到9月15日，為鼓勵消費者樂捐，金額佈線，但凡單次捐款達5000元，即可獲得Forsa工作證與RYET LED燈泡兌換券1張，前100名捐款者還能額外獲得「體驗美好滋味」書一本，募款金額將會投入兒童減碳教育及居家設備更換，如為缺乏學習資源的兒童架設檯燈，預計有超過1萬5千人受惠。 (中時 ) #教育 #兒童 #設備 #金額 #檯燈 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 大雨再洗3天 下一個颱風「快要來了」 - 生活 七夕快去求月老 命理專家：5星座最容易出現正緣 - 時事 指揮中心研判 新冠肺炎流感化 - 生活新聞 - 中國時報 鬼門開！今年好兄弟特兇 命理師示警3生肖少出門「恐被抓交替」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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