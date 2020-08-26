IKEA與世界展望會合作，透過更換家中設備與環境教育，盼幫助弱勢學童教育及翻轉能源貧窮，即日起到9月15日，為鼓勵消費者樂捐，金額佈線，但凡單次捐款達5000元，即可獲得Forsa工作證與RYET LED燈泡兌換券1張，前100名捐款者還能額外獲得「體驗美好滋味」書一本，募款金額將會投入兒童減碳教育及居家設備更換，如為缺乏學習資源的兒童架設檯燈，預計有超過1萬5千人受惠。

(中時 )