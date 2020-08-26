李友廷25日推出新歌《直到我遇見了你》，MV邀來薛仕凌、温貞菱合作，薛仕凌飾演一個萬念俱灰的男子，落魄地想要結束自己的生命，卻瞥見由温貞菱飾演的女主角向他求助，兩人便一路從海邊幽晃到市區，並在途中的地下道碰到街頭藝人李友廷，伴著令人搖曳的輕鬆歌曲，情不自禁地跳起舞來。

劇情中最精彩的高潮，即是發現薛仕凌竟是憑空獨舞，而女主角原來是旁人都看不到的鬼魂，温貞菱打趣說：「所以我真的是這支MV的『靈魂』人物。」這次在MV中有超自然的互動。

自認八字重的李友廷慶幸自己還沒有直接的撞鬼經驗，但也分享大學參加露營時遇到最恐怖事蹟：「那晚睡到一半發現身旁的人突然全都不見，大家聚集到廣場圍著兩個同學，他們躺在地上一直尖叫哭喊。」發覺可能是被附身後，就趕緊請家裡開宮廟的同學協助，讓法師透過電話隔空驅邪，最後才讓事情順利落幕。平時不怕鬼的他，笑說當時自己太睏了，知道大概發生了什麼事後，又一個人默默回房間繼續睡覺。

(中時 )