徐若瑄（Vivian）日前推出新單曲〈再見錯的人〉，引來網友紛紛留言寫下自己遇上渣男、渣女的故事，目前人在新加坡的Vivian利用空檔上網看了大家的故事，直說：「謝謝大家的分享，希望這首歌真的能讓大家拿出勇氣和錯的人說再見！」而她也首次與YouTuber「那個女生KIKI」和「SKimmy你的網路閨密」和大家分享愛情觀，Vivian直言曾經遇上劈腿渣男，竟然上演被她當場抓到「小三」的戲劇性場面，她選擇勇敢轉身離去。

她化身「愛情Ｖ老師」開示：「愛要愛得轟轟烈烈，不合適的時候也要瀟灑一點！但一定要珍惜好的人，一段感情在我們盡過全力之後、問心無愧之後，就不用勉強了，再見錯的人！」 甚至看到網友留言寫下的渣男行徑，她忍不住怒摔小板板，大喊：「把我們女生當什麼啊！」

Vivian透露，自己談戀愛屬於「叛逆型」，會想要引領一段關係的發展，還搞笑承認：「會看外表再談內心，我喜歡內外兼具的類型！她還提供如果對方「整天讓你找不到人、手機不開聲音、以及去廁所很久出來」三大徵兆，就要開始好好觀察，這些都是渣男會流露出的蛛絲馬跡。

(中時 )