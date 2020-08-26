「呆寶靜」以本名「江靜」宣布出道，將推出首張個人專輯《挺好的 江靜》，新歌〈Soul Searching〉挖出自己的黑暗面，自爆幾度迷失，又見不得別人的好，衝動把微博上的朋友全部解除，因此與朋友鬧翻黑歷史。

江靜2002年初就以驚人的快嘴與流暢的flow技巧，被當時中文饒舌圈公認是「最出色的中文女Rapper」，但她當時還未一圓發片歌手夢，先栽進「人母」的行列，她坦言當媽時期有段時間不想看到任何饒舌歌手的動態，就如同新歌詞中所寫「微博關注名單全刪光了，於是得罪了很多人」。

她曾一度覺得自己成為媽媽後迷失了，生活只有帶小孩，日子過得蓬頭垢面，每次滑著手機看到未婚朋友自在又逍遙的動態，反觀自己「為什麼過成這樣？」負能量爆棚的江靜心中滿溢不甘，哀怨「為什麼人家在過著那樣 Rapper 的生活，而我在買菜做飯帶孩子？」她意氣用事把微博朋友全刪光，不想被幾個讚、幾張照片影響心情。結果引來朋友不諒解，最後翻臉、吵架。其實江靜對自己極端的反應也感到訝異，她直呼：「江靜啊江靜，妳離想要的日子越來越遠了。」

(中時 )