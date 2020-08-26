威廉與芙羅拉·休利特基金會環境專案主任、前美國氣候變化特使喬納森‧潘興（Jonathan Pershing）表示，包含中國、美國、歐盟、印度等4國，是全球碳排放規模最大的4個經濟體，所占碳排放量已占全球碳排放總量的60％，但同時也看好未來5年中國可再生能源價格將比煤炭更加便宜。

喬納森‧潘興表示，當前包含像是中國、美國、歐盟、印度等4個國家，在全球碳排放規模最大的四個經濟體，統計這4國的碳排放量已占到全球碳排放總量的60％，也因此，未來針對這4個經濟體的碳減排，對於推動全球碳減排的表現至關重要。

但同時在可再生能源發展上，也露出不小發展曙光。喬納森‧潘興指出，如今看到可再生能源的價格出現了極大的下降，甚至一些地區的可再生能源價格已經比煤炭更加便宜。他認為在這方面，大陸也有很大的潛力，更看好未來5年大陸的可再生能源價格將比煤炭更加便宜。

(旺報 )