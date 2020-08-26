氣象局今早針對中南部7縣市豪、大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

今（26日）起西南風開始增強，水氣逐漸增多，中南部地區整天都會有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局今早針對中南部7縣市豪、大雨特報。另今日受西南風沉降影響，多地持續高溫，外出需記得防曬。

西南風增強影響，易有短時強降雨，今日嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化及雲林地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

今日西南風增強，臺灣中南部地區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區易有短時強降雨，澎湖及金門地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區亦有局部大雨發生的機率。

受西南風沉降影響，氣象局已針對白天台北市、新北市、基隆市、台東縣地區、花蓮縣縱谷、新竹縣近山區或河谷亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷則亮起黃色高溫燈號，請民眾多加注意。

今日北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

(中時新聞網)