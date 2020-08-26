為紀念逝世的李前總統，總統府選在台北賓館設置追思會場。早在七月下旬，我就隱約感應到李前總統病情可能不太妙，過去對親人也有類似的心電感應，所以心情很低落。畢竟李前總統曾是我的長官，也亦師亦友，想起昔日共處時光，直至今日，我仍難以相信他真的已經離世。

俗話說「人生七十古來稀」，不論功業、財富再大再多，人生最公平的，是終有一天得去見佛祖或上帝。李前總統有不少民間友人，他的好友曾私下告訴我，李前總統的家屬其實早有心理準備，並希望老先生過世後，能蓋一座「李登輝紀念圖書館」，墓園就設在圖書館旁，方便親人好友隨時去看他；「李登輝基金會」的董事們，也早有類似倡議。

董事們還認為，圖書館設在李前總統故鄉、新北市三芝區最恰當，畢竟李前總統的祖厝「源興居」就在那裡。李前總統祖籍大陸福建永定，他的曾祖父渡海來台開枝散葉，李父李金龍也有好幾位兄弟，親戚還不少，因此聽到有人指李前總統是日本人，我都會很生氣。不過，李家親族對於祖厝該如何利用，看法不盡相同，在當地設圖書館的建議也就不了了之。

前新北市長朱立倫，也曾規劃在三芝興建李前總統紀念圖書館，並有意提供土地，由民間興建，但因有名嘴在政論節目影射朱立倫圖利李登輝，李前總統看到後非常憤怒，婉拒推動該案。

李前總統過世，總統府與家屬協調後，決定為他舉行國葬，並安葬在新北市五指山國軍示範公墓，以示哀榮，也方便照顧管理。但我認為，若設立李登輝紀念圖書館，不僅具紀念價值，還可以妥善收藏李前總統的珍貴資料，包括他以總統身分訪問美國康乃爾大學、赴日本演講的手稿和紀錄，以及與他國政要互動的私人資料等等。

美國的總統圖書館，由美國國家檔案館管理維護，致力於記錄、收集每位美國總統的歷史資料。從美國第三十一任總統赫伯特．胡佛以來，國家都為歷任總統設立圖書館，嘉惠不少學子及研究者，比花大錢蓋紀念堂更具多重價值。

台灣並無類似蓋總統紀念圖書館的前例，目前僅為紀念故總統蔣中正父子，有中正紀念堂及兩蔣墓園，另一位已故總統嚴家淦，則葬於五指山國軍示範公墓。李前總統安葬在國軍示範公墓，備享哀榮，如能比照美國，在卸任總統過世後，設立一座小而美的紀念圖書館、甚至紀念墓園，其紀念的意涵會更為親民。

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(中時新聞網)