上周四（二十日），大部分投資人及法人都被台股上了一場震撼教育，市場一片哀號，包括一些大型券商如凱基－台北及部分外資等，前一天才買超不少台積電等大型權值股。雖然隔天大盤回神，回漲兩百四十五．二點，但不少投資人一直想知道，來到一萬三千點高檔，這麼大的震盪不會只有一次，難道沒有好的投資工具可以避險嗎？

除了高檔減碼與停損，台股指數有一個非常好的避險交易方式，叫做「選擇權賣權避險」（選擇權是一種契約，持有者有權利在未來某特定的期間之內，根據約定的價格賣出約定標的物。）就是購買台指選擇權的賣權，這麼做有幾大好處：

一、選擇權價外（履約價值低於市價） 的履約價非常便宜，通常只需幾千元就能買進一口。二、選擇權的買方支付的是權利金，就算看錯方向，最多承擔本金金額風險，不會有看錯超額風險的問題。三、選擇權的獲利非線性，因此不需要很大的本錢，就能保護完整的現股部位。

讀者朋友可能還是有點模糊，舉例來說，二○一八年二月六日，加權大跌五％，當時阿水前一天才購入兩檔不同履約價的「賣權」，隔天兩檔獲利分別達到三○○○％與四○○○％，也就是一晚暴增了三十倍到四十倍。

在大盤這種波動下，有購入此類保險單的投資人，且買的保險單方向正確時，才能有大額獲利及保護現股的部位， 選擇權的契約也可選擇一個月結算一次，只需小小的金額，就能保護自己大量的現股部位。假設現股本金有兩百萬，全都大跌五％，當天就虧損十萬塊，即使你的選擇權賣權只漲了二十倍，但換算下來，只需買進五千元的選擇權賣權，就能安心抱股睡覺（倍數不一定，但大行情、遠價外的賣權有可能一夜漲二十倍）。

值得一提的是，選擇權買方若結算時沒有到達履約價內，就會歸零，類似所謂的意外險，保險金是不會退還給你的喔。

上周三大法人在上市類股中共賣超一百五十五．八七億元，其中外資賣超二十八．九四億元，自營賣超一百二十四．七六億元，投信在上市類股則賣超了二．一七億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

前一周提到華碩等相關筆記型電腦類股，上周五日交叉排行榜還是龍頭，但交叉金額的檔數與金額，較前一周來說還是偏少，保守的投資人最近一定要注意風險。若大盤月線持續下彎，或加權指數盤中上了月線後，仍以收黑K居多，最好多觀望，即使要入場，也可考慮買一些選擇權賣權，幫自己的個股買保險囉。

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(中時新聞網)