台股無視疫情逆勢攀高，領漲的電子股正是靠著供應鏈的「大陸去美化」與「美國去中化」，大大激發轉單效應。近日，大陸「女版郭台銘」王來春的立訊精密和「手機玻璃女王」周群飛的藍思科技，分別買下緯創崑山廠和可成科技2家內地子公司，更是掀起一波波話題，可謂是「最強廠妹」的逆襲。

本刊調查，這兩樁交易迅速在台商間發酵，「加入紅色供應鏈或是撤退離開？」成為台商苦惱的問題，因為大小台商都清楚，這場汰弱扶強的競賽已進入倒數計時，稍一不慎就會一敗塗地！

陸美貿易大戰去年掀開後，昔日以大陸這個「世界工廠」為主的電子供應鏈被迫1分為2，一是以大陸為首，又稱「紅色供應鏈」；一是大陸以外地區，其中以全球最大市值的「蘋果（Apple）供應鏈」衝擊最大。

緯創昆山廠在7月中旬以138億元出售給立訊精密。（圖／翻攝自網路）

台股投資人享受轉單效應帶來利多之際，最震撼的莫過於兩位深圳「最強廠妹」的逆襲：「女版郭台銘」王來春的大陸電子代工廠「立訊精密」（Luxshare-ICT）買下緯創大陸廠；「手機玻璃女王」周群飛的「藍思科技」（Lens Technology）入主可成的2家大陸子公司。

可成董事長洪水樹認為國際貿易情勢風險提高、客戶策略變化及手機殼淪為價格導向，是出售泰州廠主因。（圖／報系資料庫）

緯創是全球第三大的蘋果iPhone組裝廠，7月17日以人民幣33億元（約新台幣138億元）將昆山廠出售給立訊精密，立訊精密瞬間成為蘋果iPhone組裝供應鏈的老四。隔沒幾天，7月22日，緯創與和碩各自投資128億元及25.27億元購買立訊精密股票，持股分別為0.81％及0.57％。

玻璃基板大廠藍思科技的廠房，作業區井然有序，獲蘋果倚重。（圖／翻攝自百度網站）

當業界還沒摸清緯創「賣廠又投資」的下一步時，蘋果供應鏈中另一家重量級機殼台廠可成科技，8月17日宣布以14.27億美元（約新台幣420億元）現金交易，將位在大陸江蘇的2間子公司（可勝科技、可利科技）賣給藍思科技，藍思科技專替蘋果製作保護玻璃。

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(中時新聞網)