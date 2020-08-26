大手筆買下台廠的立訊精密和藍思科技這兩間大陸企業，主事者都是女性。立訊精密董事長王來春在台小有名氣，她之所以被封為「女版郭台銘」，是因為立訊精密的發展與成功，與鴻海有著不可分的關係。

53歲的王來春，身價高達人民幣445億元（約新台幣1,892億元）。21歲時，王來春進入鴻海富士康深圳廠工作，從組裝線的女工做起，老是深夜加班比別人更拚命，一路升上管理數千人的課長；32歲離職後，她拿著積蓄和哥哥王來勝，2004年在大陸深圳創辦立訊精密，郭台銘弟弟郭台強的正崴亦藉著立訊登上A股時入股3.08％。

王來春從深圳富士康組裝線女工做起，憑藉比別人多的努力和毅力當上管理數千人的課長。（圖／翻攝自微博）

立訊精密靠著代工鴻海的連接器，市值一路攀升，可說超過一半的營收都來自鴻海。深受富士康影響的王來春，戰略布局也緊隨富士康，還把郭台銘說過的「走進實驗室，沒有高科技，只有執行的紀律」、「錯誤並不可怕，可怕的是一再犯同樣的錯誤」奉為圭臬，可說是郭台銘精神的頭號實踐者。

郭台銘創辦與經營鴻海的理念，完全在有「女郭台銘」之稱的王來春身上看到郭台銘的傳承。（圖／黃威彬攝）

不過，王來春不甘心只做低階代工，後來開始進攻發明專利。2017年，大陸軟體公司鼎捷製造指出，「立訊精密是SATA-IO、USB-IF、VESA、SFF、PCI-SIG、IEEE、IBTA等協會會員，參與協會並貢獻標準介面規格及量測規範的制定，進而擁有自主產品的核心技術和智慧財產權，已申請多項發明專利。」

王來春的一切努力，蘋果都看在眼裡。蘋果執行長庫克2017年參訪大陸時，除了親自登門拜訪，還在微博上發文：「他們超一流的工廠，將了不起的精良工藝和細思融入AirPods的製造。董事長王來春女士打造了以人為本的卓越文化。」

AirPods是蘋果成長最快速的產品類別，其中立訊拿下AirPods Pro及低階AirPods生產訂單。圖為AirPods。（圖／馬景平攝）

目前立訊精密的市值約新台幣1.1兆元，鴻海市值約新台幣1.07兆元，市場超過鴻海的立訊，營收僅有鴻海的20分之1，然而，一家金控內部研究指稱，「立訊精密受到大陸當局和蘋果扶持，毛利率和淨利率各達20％及7％，而鴻海毛利率和淨利率則約6％和3％。立訊精密若接下iPhone組裝，短期立即會對緯創與和碩造成影響，長期也會對鴻海帶來衝擊。」

左起：藍思科技董座周群飛、立訊精密董座王來春、蘋果執行長庫克、緯創資通董座林憲銘、和碩董座童子賢、可成科技董座洪水樹。（圖／本刊繪圖組）

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(中時新聞網)