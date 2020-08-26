擁有數百億祖產的中和望族「游家」上個月召開「派下員大會」時，爆發嚴重內鬨衝突，2派各持不同意見的宗族成員，為了一筆20億元的2千坪土地該不該被賤賣起爭執，擔任宗族「話事人」的叔公游男遭姪孫游辰億（阿億）控訴，指自己遭叔公發「狙殺令」，要3名殺手對他「滅口」。目前包括2名殺手及1名傳達指令者雖皆已落網送辦，但這場家族爭產的廝殺仍在血淋淋上演。

位在中和鬧區的游家祖祠外，大門牌樓左右就寫著2個斗大的「出將」、「入相」，當地望族游家歷代成員在中和選上立委、議員者不知凡幾，包括現任立法院長游錫堃的先祖也發跡於此，幾年前他還特地領著總統蔡英文回中和祖祠參拜，現任駐日代表謝長廷也曾隨妻子游芳枝上香，游家在全國開枝散葉，分支出去的成員達上萬人。

但祖產龐大，子孫間就難免紛爭。游家3大分支裡，稱為「祭祀公業法人臺北縣游光彩」這一支系，近日就為了一筆市值20億元的2千坪土地該不該賣，爆發嚴重宗族內鬨，甚至傳出主賣派大老買凶欲狙殺反對派核心人物的「暗黑事件」。

反對販賣祖產者中，聲望最高的地方「頭人」、中和廣濟宮董座游炎川說，「話事人」即「祭祀公業法人臺北縣游光彩」的主任管理人游男，他不經「管委會」開會同意，就擅自召開派下員大會，已違反該祭祀公業規章，之後又逕自找「台灣金服」拍賣祖產，更是違反中央法令。據查，「台灣金服」全名為「台灣金融資產服務公司」，是由財政部主導、多家銀行共同投資成立，專提供債權標售等服務的第三方機構。

游家在中和精華區擁有2000坪土地，市值達20億元，卻也引發家族內鬨。（圖／本刊攝影組）

「我不知道台灣金服怎能受託賣地？根據內政部頒布的《祭祀公業條例》，祭祀公業是法人，要賣土地，除得通過管理人會議決議、一定數量派下員同意外，代標售者依法也應為縣市政府主管機關才對，依此，本案必須向新北市府民政局核備。」

游炎川強調，就他所知，這塊爭議土地根本未完成上述程序，因此他也以「管理人」之一身分，與數名監察人聯名對游男、台灣金服提出《背信》告訴，讓司法來釐清爭議。

中和警方表示，7月下旬接到阿億報案後，第一時間就調閱監視器，根據歹徒機車車牌，循線找到其中2名未成年黑衣人，他們都來自北市景美一帶，非中和當地人，已先依《殺人未遂》送辦；之後，再根據阿億提供的歹徒與中間人的通聯，也將中間人約談到案並送辦。

8月初，警方將游男的保鑣加洛亞佑約談到案，但他矢口否認是受游男所託，也否認交付50萬給所謂的中間人，幹員在暫時無法突破這個「斷點」下，只能先將加洛亞佑依《教唆殺人》罪嫌移送地檢署，由檢方指揮偵辦，看能否「突破案情」。

派下員大會當天，游家宗親成員因是否賣地爆發激烈衝突，阿億還衝上台質問叔公。（圖／讀者提供）

新北市民政局則表示，「如果沒有獲得民政局核備（同意），這筆土地不管怎麼拍賣，都無法過戶。」民政局也是8月24日才收到游家的派下員大會會議紀錄，目前還在審查，也會請游家的祭祀公業來說明。

本刊致電游男手機均無人接聽，留下提問簡訊後，至截稿未獲回應，祭祀公業辦公室工作人員表示會轉告游男再回覆，但同樣沒有回應。游男的徐姓特助則表示，一切都是不實指控，是游男遭到汙衊及惡勢力騷擾，但細節目前不方便說明。

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(中時新聞網)