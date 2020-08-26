中和望族「游家」共3大分支，其中的「祭祀公業法人臺北縣游光彩」這一支，上月召開「派下員大會」時爆發嚴重內鬨，2派不同意見的宗族成員為了一筆20億元的2千坪土地該不該賤賣，不僅大動肝火還一度互相推擠、叫囂，警方動員近200人才將場面控制。

衝突發生在7月19日，當天「派下員大會」現場來了近千人，將中和國中禮堂擠到爆滿，所謂「派下員」，指的就是「擁有祖產繼承權的子孫」。「祭祀公業法人臺北縣游光彩」目前共有近千位「派下員」，這些人每4年會選出1屆由28位管理人與監察人組成的「管委會」，接著再由管委會選出1位「主任管理人」。目前擔任主任管理人的就是年近70歲的游男。

游男當天在大會中致詞時表示，「近來有不少阻擋賣土地聲音，但我希望大家齊心協力為宗族好…」接著就突然宣布：「XX地號土地將委託『台灣金融資產服務公司』（台灣金服）公開標售…」。當場要出席會議者表決是否同意，但他話都沒說完，現場就開始鼓譟。

除了不斷有人大喊：「不合程序」外，還有一群反對者衝上台，和游男及贊成賣地者互相推擠拉扯，場面一團混亂，所幸警方維持秩序才未失控，最後，雖有人高喊「清點（同意）人數！」但該土地是否賣掉也未有決議。

游家祖產驚人，甚至需要專門的「管委會」來運作處理，並固定召開「派下員大會」來討論。（圖／讀者提供）

弔詭的是，不久後有游家宗族成員發現，在「台灣金服」官網上，出現一個「南勢角捷運站旁稀有大面積住宅區土地」的標售公告，持有人正是游家，讓宗親質疑：「游男未經大家同意硬要賤賣土地，對得起祖先嗎？」

新北市民政局表示，「如果沒有經過民政局核備（同意），這筆土地不管怎麼拍賣，都無法過戶。」民政局也是8月24日才收到游家的派下員大會會議紀錄，目前還在審查，也會請游家的祭祀公業來說明。

本刊致電游男手機均無人接聽，留下提問簡訊後，至截稿未獲回應，祭祀公業辦公室工作人員表示會轉告游男再回覆，但同樣沒有回應。游男的徐姓特助則表示，一切都是不實指控，是游男遭到汙衊及惡勢力騷擾，但細節目前不方便說明。

每次的「派下員大會」都會有近千人到場，國中禮堂都差點坐不下。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)