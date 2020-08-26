中和望族「游家」為了一筆20億元土地是否遭賤賣，不僅引發宗親內鬨，還發生「買凶殺人」的案外案。反對派核心人士游辰億（阿億）控訴，他遭主張賣地的叔公游男發出狙殺令，3名黑衣人收了25萬酬勞後，埋伏在他家附近要對他不利，所幸自己命大才逃過一劫，報警後更親扮「柯南」幫忙找證據、緝凶。

46歲的阿億說：「為了阻止我出席派下員大會，我要叫他叔公的游男，竟找人要將我滅口！」派下員大會當天他也到場反對賣地，他強調「我有掌握明確證據，證明我叔公找人殺我。」並表示已把游男買兇殺人的「證據」提供給警方。

他回憶，早在派下員大會前，自己已一連3天被人跟蹤，為了安全，他找了幾名好友來保護，「7月18日大會前一天，我早上出門時，真的撞見3名黑衣人躲在巷口，賊頭賊腦對我張望。」好友們也發現有異，上前要質問時，黑衣人轉頭拔腿就跑，雙方雖一度扭打，但黑衣人最後仍成功逃離現場。

不過，這票歹徒慌亂中卻將手機、機車甚至棍棒等凶器遺留在現場。阿億打開手機通訊軟體，發現黑衣人和一位「中間人」密集聯繫，中間人下達指令：「金主那邊說，今天一定要殺到」。

黑衣人的手機遺落現場，通訊軟體內還留有「今天一定要殺到」的指令。（圖／讀者提供）

中和警方表示，7月下旬接到阿億報案後，第一時間就調閱監視器，根據歹徒機車車牌，循線找到其中2名未成年黑衣人，他們都來自北市景美一帶，非中和當地人，已先依《殺人未遂》送辦；之後，再根據阿億提供的歹徒與中間人的通聯，也將中間人約談到案並送辦。

8月初，警方將加游男的保鑣加洛亞佑約談到案，但他矢口否認是受游男所託，也否認交付50萬給所謂的中間人，幹員在暫時無法突破這個「斷點」下，只能先將加洛亞佑依《教唆殺人》移送地檢署，由檢方指揮偵辦，看能否「突破案情」。

新北市民政局則表示，「如果沒有獲得民政局核備（同意），這筆土地不管怎麼拍賣，都無法過戶。」民政局也是8月24日才收到游家的派下員大會會議紀錄，目前還在審查，也會請游家的祭祀公業來說明。

本刊致電游男手機均無人接聽，留下提問簡訊後，至截稿未獲回應，祭祀公業辦公室工作人員表示會轉告游男再回覆，但同樣沒有回應。游男的徐姓特助則表示，一切都是不實指控，是游男遭到汙衊及惡勢力騷擾，但細節目前不方便說明。

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(中時新聞網)