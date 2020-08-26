中和「游家」為了20億土地鬧分裂，甚至爆發買凶殺人疑雲，控訴自己遭叔公「鎖定」的反對賤賣派成員阿億強調，早在他被3名黑衣人埋伏欲「除之而後快」前，自己早因偶然撞見叔公和外人在祖祠「密室協商」，遭毆打到遍體鱗傷。

他說，今年5月21日上午，自己如常到祖祠上香，撞見叔公（游男）和一群他不認識的人在會議室密商，他質疑這些外人是誰？沒想到竟遭其中2名彪形大漢圍攻，一個抄起放在地上的鐵製菸灰筒，另一個則拿椅子攻擊他，在場的游男非但未阻止，還冷眼旁觀。

「我被圍攻到鼻青臉腫、全身見血，自行就醫後便赴警局提告傷害。」阿億事後才得知打他的人，是游男個人聘請的「總幹事」所屬員工，「游男還說，會幫我提告動手的人『擅入民宅』，我不懂這是什麼把戲？」

阿億和其他宗親表示，曾聽到游男和別人通話時，自稱和警界高層關係很好，也有人指他和新北市府部分局處首長有交情，「所以我們才會懷疑為何他在開派下員大會時，有辦法動員1、2百名警察到場，以前開會時根本沒有。」

中和警方表示，7月下旬接到阿億報案後，第一時間就調閱監視器，根據歹徒機車車牌，循線找到其中2名未成年黑衣人，他們都來自北市景美一帶，非中和當地人，已先依《殺人未遂》送辦；之後，再根據阿億提供的歹徒與中間人的通聯，也將中間人約談到案並送辦。

阿億控訴，今年5月他到宗祠上香時撞見叔公帶外人進入，他上前詢問卻遭圍毆。（圖／王永泰攝）

8月初，警方將游男的保鑣加洛亞佑約談到案，但他矢口否認是受游男所託，也否認交付50萬給所謂的中間人，幹員在暫時無法突破這個「斷點」下，只能先將加洛亞佑依《教唆殺人》移送地檢署，由檢方指揮偵辦，看能否「突破案情」。

新北市民政局則表示，「如果沒有獲得民政局核備（同意），這筆土地不管怎麼拍賣，都無法過戶。」民政局也是8月24日才收到游家的派下員大會會議紀錄，目前還在審查，也會請游家的祭祀公業來說明。

本刊致電游男手機均無人接聽，留下提問簡訊後，至截稿未獲回應，祭祀公業辦公室工作人員表示會轉告游男再回覆，但同樣沒有回應。游男的徐姓特助則表示，一切都是不實指控，是游男遭到汙衊及惡勢力騷擾，但細節目前不方便說明。

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(中時新聞網)