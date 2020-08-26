為了祖產是否遭賤賣問題，中和游家爆發「買凶殺人」疑案。反對派核心阿億控訴遭自己叔公，也是家族「主任管理人」的游男派人對付，他躲過3名收受25萬酬勞的黑衣人襲擊後，反撿到這群人遺落在現場的手機等證物，並依此循線找到收50萬元再「轉包」的中間人，及更上一層發指令的游男私人保鑣加洛亞佑。這些人目前均已遭警方送辦。

阿億說，他躲過伏擊後，拿著手機、棍棒等證物到中和分局偵查隊報案，警方也依阿億提供的證物，找到其中2名黑衣人，「這些人統統都未成年，他們供出中間人以25萬元代價要對付我，我得知中間人身分後自己找上他，提出『不提告』為條件，他才供出受誰教唆。」

中間人告訴阿億，是游男的私人保鑣「加洛亞佑」交付50萬元給他，他先賺了一手，再以25萬元「轉包」給3名未成年人去「執行暗殺任務」，此外，中間人也提供了他和加洛亞佑的手機通聯記錄。

「我取得這些資料後，到警局對加洛亞佑提告殺人未遂，同時也在筆錄內強調，我不認識也和此人無冤無仇，他花錢買兇殺人，肯定還有『上手』，合理懷疑就是我的叔公游男，因為我們為了祖產買賣一事意見不同，早有宿怨。」

阿億補充，曾有宗親質問游男為何要買凶？但對方卻稱「沒有加洛亞佑這名員工」，「但有人提供影像為證，除了派下員大會當天，加洛亞佑跟在游男身邊保護外，游男每次到祖祠，他（加洛亞佑）也貼身跟著。」他強調。

中和警方表示，7月下旬接到阿億報案後，第一時間就調閱監視器，根據歹徒機車車牌，循線找到其中2名未成年黑衣人，他們都來自北市景美一帶，非中和當地人，已先依《殺人未遂》送辦；之後，再根據阿億提供的歹徒與中間人的通聯，也將中間人約談到案並送辦。

意圖殺害游辰億的黑衣人在被識破後落荒而逃，連手機掉了都不知道，事後還傳訊息來嗆聲。（圖／讀者提供）

8月初，警方將加洛亞佑約談到案，但他矢口否認是受游男所託，也否認交付50萬給所謂的中間人，幹員在暫時無法突破這個「斷點」下，只能先將加洛亞佑依《教唆殺人》移送地檢署，由檢方指揮偵辦，看能否「突破案情」。

新北市民政局則表示，「如果沒有獲得民政局核備（同意），這筆土地不管怎麼拍賣，都無法過戶。」民政局也是8月24日才收到游家的派下員大會會議紀錄，目前還在審查，也會請游家的祭祀公業來說明。

本刊致電游男手機均無人接聽，留下提問簡訊後，至截稿未獲回應，祭祀公業辦公室工作人員表示會轉告游男再回覆，但同樣沒有回應。游男的徐姓特助則表示，一切都是不實指控，是游男遭到汙衊及惡勢力騷擾，但細節目前不方便說明。

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(中時新聞網)