64歲的台灣第一代名模包翠英，與小她5歲的男友高崇正，交往27年不婚不生，堪稱新世代伴侶，令人稱羨。不過本刊日前接獲讀者爆料，高崇正2013年與包翠英交往期間，曾和一名泰國女子結婚，並生下一個兒子，後遭對方發現腳踏兩條船，兩人以離婚收場。如今包翠英與男友一起扶養該名小孩，孩子的媽3年來卻始終無法與親生兒子見上一面。

過去包翠英曾多次提及與圈外男友高崇正，透露兩人同居20多年，感情穩定，但本刊接獲爆料，在泰國「泰金寶」電子公司擔任海外部主管的高崇正，因近水樓台，認識了比他小20歲的泰國女子高珍娜，兩人於2013年4月29日，在泰國舉行婚宴，2014年3月登記結婚。

2013年，包翠英的男友高崇正曾和泰國女子結婚，2015年誕下一子。（圖／讀者提供）

幾個月後，高崇正帶著懷孕的高珍娜回到台灣，2015年6月誕下一子，高珍娜除了要照顧新生兒，還要幫忙高崇正服侍重病的奶奶。然而，高崇正卻經常以赴泰國工作之名，長時間不在家，有時甚至出門一趟就是1個月。沒想到，聲稱「出國工作」的高崇正，後來被高珍娜抓包護照上根本沒有出入境紀錄；高珍娜比對高崇正的手機通聯記錄及包翠英的臉書照片後，更揪出兩人在新北市汐止同居的祕密。

高崇正常以赴泰國工作的名義，長時間離家，老婆要求他出示護照時，他卻以工作忙碌為由推託。（圖／讀者提供）

其實，高崇正結婚前，曾多次被家人詢問「是否會與交往多年的包翠英徹底斷開」，當時他曾明白地表示，兩人早已毫無瓜葛，豈料婚後仍與包翠英維持多年的同居關係。

本刊記者聯繫包翠英本人，詢問她相戀27年男友高崇正曾經有過婚姻一事，僅低調回覆：「不知道。」對於其它問題則不願多做回應。

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(中時新聞網)