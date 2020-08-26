包翠英穩交27年男友高崇正，在2013年與泰籍配偶高珍娜結婚前，曾多次被家人詢問「是否會與交往多年的包翠英徹底斷開」，當時他曾明白地表示，兩人早已毫無瓜葛，豈料婚後仍與包翠英維持多年的同居關係。

面對泰籍妻子指證歷歷，還放話「法院見」，高崇正仍堅稱他離家是去泰國工作。據悉，兒子兩歲大時，高崇正又被老婆懷疑不忠，夫妻倆因此大吵一架，老婆盛怒之下回到泰國娘家後，高崇正以對方不顧兒子為由，向法院訴請離婚，去年十月法院判准離婚，小孩扶養權歸男方。

淡出螢光幕後，包翠英時常參加圈內老友的聚會，7月陳凱倫開記者會，她也到場支持。（左起：李靜美、趙永馨、陳凱倫、李志奇、包翠英）（圖／翻攝自包翠英臉書）

離婚官司落幕後，高珍娜愈想愈不對勁，開始當起網路柯南，才發現高崇正與包翠英從未分手，更發現兒子的照片常出現在包翠英的臉書，驚覺自己遭到騙婚產子。目前高珍娜除了要求隨時來台探視小孩，還考慮跨海打官司，把親生兒子帶回泰國。

本刊記者聯繫包翠英本人，詢問她相戀二十七年男友高崇正曾經有過婚姻ㄧ事，僅低調回覆：「不知道。」對於其它問題則不願多做回應。

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(中時新聞網)