64歲的包翠英，堪稱台灣名模始祖，17歲就出道走秀，拍過不少廣告，演藝版圖跨足演員、歌星和主持等領域，一雙大眼與迷人笑容，更讓她受封「電眼女郎」。

1992年，包翠英退出演藝圈移民美國，由於生活與飲食習慣驟變，身高168公分的她，一度胖到75公斤；1999年她返台接下瘦身機構的代言，半年剷肉20公斤，掀起不少話題，還順勢推出減重書《獨特與唯美：包翠英的瘦身主張》。3年後，包翠英因罹患子宮肌瘤，接受開刀與藥物治療，好不容易瘦下來的身材又打回原形，之後雖然再度接下瘦身代言，但成果不如前一次，僅瘦了10公斤。

包翠英最近一次露面，是前往秀場好友羅霈穎的靈堂上香祭拜。（圖／報系資料照）

近年包翠英轉往幕後發展，擔任秀導和模特兒經紀人，2015年曾開設模特兒經紀公司，現在偶爾開課，傳授模特兒技巧。男友高崇正去年自電子公司退休後，就與包翠英在汐止住家附近開設私廚餐廳「翠御坊」，今年受疫情影響，有時一整天都沒客人，目前仍在虧本苦撐中；但奇怪的是，翠御坊在經濟部的商業登記資料中，卻是今年7月22日才核准設立。

卸下模特兒身分多年的包翠英，偶爾仍會開班授課，指導有意走向伸展台的學員。（圖／翻攝自臉書）

包翠英曾透露因為痛恨父母離婚，導致她抱定終身不婚的心意，「希望擁有完美的婚姻，所以不能接受離婚。」不婚不生的她，現在卻疑似造成別人的婚姻不完美，還被指搶當後母，看來相當諷刺。

對於相戀27年的男友高崇正被爆曾與他人有婚姻一事，本刊記者聯繫包翠英本人，她僅以訊息回覆「不知道」，對於其它問題則不願多做回應。

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(中時新聞網)